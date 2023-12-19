عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. أوبرا الإسكندرية تحيي الذكرى الـ 49 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش

الموسيقار فريد الأطرش
الموسيقار فريد الأطرش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بعد غد الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.


يقام الحفل احياء لذكرى مرور 49 عاما على رحيل الموسيقار فريد الأطرش، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أجمل أغنيات "ملك العود" منها ادينى ميعاد وقابلنى، ياسلام على حبى وحبك، الربيع، بقى عايز تنساني، روحى وروحك حبايب، إياك من حبي، ليالي الانس، نجوم الليل.


يشارك فى الحفل نجوم الفرقة ياسر سعيد، إسلام مرسي، هبه إسماعيل، يمنى حسن، دعاء رجب، ياسمين إبراهيم، أميرة الرفاعي، محمد الخولي.


تجدر الاشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة كما شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

ترشيحاتنا

البرتغالي نونو سانتو مدربا لفريق نوتنجهام الانجليزي لمدة عامين

ضربات قوية.. كتائب القسام تعلن تفجير منزل داخله عدد من جنود الاحتلال

سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

كتائب القسام تقصف مطار كريات شمونة شمال إسرائيل بـ12 صاروخا

رغم وجوده وسط أطفال السرطان| محمد صلاح في مرمى الانتقادات والهجوم.. ماذا حدث؟!


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ