الخميس.. أوبرا الإسكندرية تحيي الذكرى الـ 49 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بعد غد الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.



يقام الحفل احياء لذكرى مرور 49 عاما على رحيل الموسيقار فريد الأطرش، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أجمل أغنيات "ملك العود" منها ادينى ميعاد وقابلنى، ياسلام على حبى وحبك، الربيع، بقى عايز تنساني، روحى وروحك حبايب، إياك من حبي، ليالي الانس، نجوم الليل.



يشارك فى الحفل نجوم الفرقة ياسر سعيد، إسلام مرسي، هبه إسماعيل، يمنى حسن، دعاء رجب، ياسمين إبراهيم، أميرة الرفاعي، محمد الخولي.



تجدر الاشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة كما شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.