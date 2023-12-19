إبراهيم فايق عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: اتكسرت فرحتي

أبدى الإعلامي إبراهيم فايق حزنه على هزيمة الأهلي من فلومينينسي البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "والله العظيم كنت مجهز حاجات لـ إمبارح واتكسرت فرحتي".



ومن المقرر أن يواجه فريق فلومينيسي البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي بالخاسر من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.