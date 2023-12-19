فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا بالأمس اتخاذ إجراءات بحق بعض المستوطنيين الإسرائيليين المتطرفين.

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية كلام وزير الخارجية الفرنسي بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية الإحلالية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها كافة دول العالم إلى وضع المستوطنين الإرهابيين ومن يقف خلفهم وحمايتهم على قوائم الإرهاب، ومعاقبتهم ومنعهم من دخول أراضيها.