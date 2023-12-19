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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد السباحة بتأهل منتخب الغطس لأولمبياد باريس

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد تأهل الرباعي محمد فاروق ورامز ضياء ومها عامر وملك توفيق لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في منافسات الغطس وحقق محمد فاروق ذهبية منافسات سلم 3م متحرك ، وحقق رامز ضياء ذهبية منافسات سلم 10م ثابت ، وحققت مها عامر ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك ، وحققت ملك توفيق ذهبية منافسات سلم 10م ثابت .


وشهدت مشاركة لاعبي منتخب الغطس في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في جنوب أفريقيا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أيضا حصول محمد فاروق و رامز ضياء على ذهبية منافسات سلم 3م زوجي متحرك رجال، وحصول مها عامر و ملك توفيق على ذهبية منافسات سلم 3م زوجي متحرك انسات ، وحصول محمد فاروق و مها عامر على ذهبية منافسات سلم 3م زوجي متحرك مختلط لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية .


وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

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