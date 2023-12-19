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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره خلال اشتباكات اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، مصرع أحد عناصرة خلال الاشتباكات التي جرب اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكدت حزب الله عبر صفحته على تليجرام، مصرع الشهيد محمد نعمة سرور علي الحر من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف بالمدفعية  منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري وأنه حقق إصابات دقيقة، وفق ماذكرت شبكة فرانس 24.

كما قال حزب الله اللبناني، إن عناصره نفذوا هجمات متعددة على مواقع مختلفة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية المؤقتة.

من بين الأهداف جنود إسرائيليون ونقاط حراسة، مما أسفر عن قتلى في صفوف الإسرائيليين.

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