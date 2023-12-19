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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، بممثلي عائلات الأسرى الإسرائيلين الـ15 في تل أبيب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب صحسفة "معاريف" يشارك في اللقاء أيضا منسق شؤون الأسرى والمفقودين المقدم جال هيرش، الذي حدد بنفسه العائلات التي ستأتي إلى اللقاء.

وقالت الصحيفة إنه لم يتم التنسيق مع مقرات أهالي الأسرى، بعد الاجتماع السابق لأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة نتنياهو مع أهالي الأسرى، والذي وصفته بالـ"مشحون والصعب".

وتزامنا مع اجتماع أهالي الأسرى، توافد العديد من الإسرائيليين للتظاهر والتأييد أمام مقر الاجتماع للمطالبة بدفع صفقة إطلاق سراح الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة. 

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