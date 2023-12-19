محادثات مكثفة بمجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في غزة

يجري أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفاوضات مكثفة بشأن قرار ترعاه الدول العربية لتحفيز توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة ووقف القتال، في محاولة لتجنب استخدام حق النقض مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة.

وقال نائب المندوب الأمريكي، روبرت وود، إن المفاوضات لا تزال جارية. وقالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لانا نسيبة، الممثلة العربية في المجلس المؤلف من 15 عضوا، إنها تأمل أن يتمكن المجلس من التصويت على قرار في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء.

وكان المجلس قد حدد موعدًا للتصويت في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين، لكنه تم تأجيله حتى اليوم لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بدعم القرار أو الامتناع عن التصويت.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن حظي بدعم جميع أعضاء المجلس تقريبا وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ووافقت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا بأغلبية ساحقة على قرار مماثل في 12 ديسمبر بأغلبية 153 صوتا مقابل 10 وامتناع 23 عضوا عن التصويت.