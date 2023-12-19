إيران تعلق على إجراء الانتخابات المحلية في العراق

علق السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء، على إجراء الانتخابات المحلية في العراق أمس الاثنين.

وقال السفير الإيراني لدى بغداد "نبارك للعراق الشقيق الانتهاء من عملية انتخابات مجالس المحافظات والتي تعد من مظاهر الديمقراطية في البلاد"، بحسب ما أورده موقع “السومرية نيوز” العراقي.

وأضاف السفير الإيراني عبر حسابه بموقع "إكس": "نتمنى التوفيق والنجاح للذين نالوا ثقة الجمهور وان يتنافسوا على تقديم الخدمة للشعب الكريم".

واتم العراق، يوم أمس، إجراء الانتخابات المحلية، فيما أعلنت نتائج الاقتراع في وقت سابق من اليوم.