روسيا توجه الشكر لـ الاتحاد الأوروبي على نمو ناتجها المحلي

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، مشيرا إلى الركود التدريجي للاقتصاد الأوروبي.

وكتب مدفيديف، عبر منصة “إكس”: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث و7.8% في الربع الثاني... الاتحاد الأوروبي، شكرا لكم على النمو!”.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني انخفض هذا العام بنسبة 0.2% على أساس سنوي.

وأضاف أن "هذا الانكماش الكئيب يمكن أن يستمر حتى منتصف عام 2024".