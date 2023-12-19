عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه الشكر لـ الاتحاد الأوروبي على نمو ناتجها المحلي

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، مشيرا إلى الركود التدريجي للاقتصاد الأوروبي.

وكتب مدفيديف، عبر منصة “إكس”: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث و7.8% في الربع الثاني... الاتحاد الأوروبي، شكرا لكم على النمو!”.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني انخفض هذا العام بنسبة 0.2% على أساس سنوي.

روسيا تكشف عن الدول المعارضة لوقف إطلاق النار في غزة

تعبئة نصف مليون أوكراني|زيلينسكي يعلن تحقيق انتصارا كبيرا على روسيا بالبحر الأسود

وأضاف أن "هذا الانكماش الكئيب يمكن أن يستمر حتى منتصف عام 2024".

مدفيديف الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

موضوعات متعلقة

محادثات مكثفة بمجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع لمناطق أخرى

تغير مسار الحرب.. زيلينسكي يكشف عواقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

روسيا تكشف عن الدول المعارضة لوقف إطلاق النار في غزة

ضربات قوية.. كتائب القسام تعلن تفجير منزل داخله عدد من جنود الاحتلال

كتائب القسام تقصف مطار كريات شمونة شمال إسرائيل بـ12 صاروخا

شكري يؤكد لنظيره الأمريكي على ضرورة توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر

وزير الدفاع الإسرائيلي يوبخ بن جفير بعد تهديده رئيس أركان الجيش

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

جيش الاحتلال يزعم العثور علي 1500 نفق تابع لـ حماس في غزة

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة

تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة

انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

لو بتأنتخ في الإجازة.. اكتشف تأثير النوم طول اليوم على الجسم

تعليمات غذائية لمريضات أورام الرحم وتكيسات المبايض

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ