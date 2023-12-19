بيان عاجل من روسيا بشأن نشر قوات الجيش الأمريكي في الدنمارك

قال السفير الروسي لدى كوبنهاجن، فلاديمير باربين، اليوم الثلاثاء، إن الجانب الروسي سيأخذ في الاعتبار الوجود المحتمل للقوات الأمريكية في الدنمارك في تخطيطه العسكري.

جاءت تصريحات باربين، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الدنمارك والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق يسمح للجيش الأمريكي بالتمركز على الأراضي الدنماركية.

حسب شبكة “آر تي”، قال السفير الروسي لدى كوبنهاجن: "الاتفاق يعني أنه من الآن فصاعدا لن يتم تحديد السياسة الأمنية والدفاعية الدنماركية في كوبنهاجن، بل في واشنطن”، موضحا أن “هذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة البلطيق”.

أضاف باربين، أن “وجود القوات الأمريكية على الأراضي الدنماركية سيؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط العسكري في روسيا".

في وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، إن واشنطن وكوبنهاجن اتفقتا على نشر أسلحة وعسكريين أمريكيين على الأراضي الدنماركية.