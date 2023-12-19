الإعمار ومواجهة الكوارث.. ليبيا تستضيف المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية

تستضيف العاصمة الليبية طرابلس أعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ممثلة في وزارة الإسكان والتعمير، والتي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى بعد غد الخميس، والتي يعقد بالتزامن معها المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من اجل الاعمار ومواجهة الكوارث"، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

ويهدف المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية الذي يعقد تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من اجل الاعمار ومواجهة الكوارث" الي إتاحة فرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواجهة الكوارث وإعادة الإعمار، كما يهدف الي رصد الحكومات لتوطين أهداف التنمية واستعراض التجارب وأساليب وأدوات مواجهة الكوارث وطرح كل ما هو جديد من أجل إعادة الإعمار واقتراح توصيات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

متابعة خطة التنمية المستدامة 2030

كما تعقد الدورة 40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير بدولة ليبيا وتناقش دورة المجلس عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها اعتماد توصيات المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

دعم إعمار في المناطق المتأثر بالنزاعات

ويتناول الاجتماع أيضاً بند خاص بدعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار، وعرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.

وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة 40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بأن عقد دورة المجلس بطرابلس- دولة ليبيا تشهد على الآلية الممتازة التي سنها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وهذا التوجه يساهم في نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية، كما ثمن الجهد المبذول من قبل وزارة الإسكان والتعمير بدولة ليبيا، وشكر جميع العامليين بوزارة الإسكان والتعمير على ما بذلوه من مجهودات كبيرة مقدرة متمنياً النجاح والتوفيق لدورة المجلس هذه وأن تكلل بقرارات من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.