اللواء سمير فرج: العالم ينتظر قرارا اليوم بوقف إطلاق النار في غزة

قال اللواء سمير فرج، مفكر استراتيجي، إن مجلس الأمن اجتمع اليوم من أجل اتخاذ قرار بشأن مقترح المجموعة العربية بشأن إيقاف إطلاق النار والتحول للسلام، وحتى الآن لم يتم إصدار قرار، لأنه غير متفائل لأن هناك 13 صوت سيؤيدون المقترح العربي، وإنجلترا ستعارض وأمريكا ستستخدم الفيتو وستكون لطمة أخرى في التخاذل أمام ما يحدث في الشعب الفلسطيني.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الجميع منتظر القرار النهائي من مجلس الأمن.

وتابع، أن بعض التقارير تتحدث عن إمكانية وقوع عقوبات على إسرائيل، وإذا صدر قرار ضد إسرائيل هل سيتم تنفيذه أم ستتجاهل وتضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط.