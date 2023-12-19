ضوابط لتوزيعهم|قرار جديد من التعليم بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بتسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم - السنة الأولى ، فكافة الإجراءات الخاصة بها تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص، وجهنا مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة وضع ضوابط معلنة فى توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

وفي ذات الإطار، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية سرعة استقبال الوزارة لكافة الالتماسات التي تلقتها المديريات التعليمية خلال الفترة الماضية من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بالمسابقة تمهيدا لتنظيم التواصل معهم لمنحهم فرصة اخرى لاجراء اجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه.

وكان قد تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم لرئيس الجهاز، لتسلم النتيجة والتنسيق بشأن إعلان الجهاز لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثاني.

ورحب الدكتور رضا حجازي بالدكتور صالح الشيخ، مشيدًا بالجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد بالوزارة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الآليات التي تسير بها المسابقة بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

وتابع الوزير أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين لمسابقة العام 2023 بلغ ١٠٥٤٩١ متقدما، انطبقت الشروط على ٦٥٩٨٧ متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني ٥٥٢٥٠ متقدما نجح منهم ٢٠٨٦٦، وبعد إعلان النتائج تم فتح باب التظلمات، مشيراً إلى أن الجهاز قام بفحص عدد ١٥٣٧ تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح أن أعمال الامتحان تمت على مدار ١٤٣ جلسة مدة كل واحدة منها ساعتين ونصف، موزعين على ٦١ يوم عمل شاملة أيام السبت بإجمالي ٦٧١ ساعة عمل، بمعدل عمل ١١ ساعة يوميًا.