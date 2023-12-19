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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 4 أيام.. ارتفاع كبير في إيرادات فيلم Wonka بدور العرض العالمية

Wonka
Wonka

ارتفعت أرقام إيرادات فيلم Wonka خلال 4 أيام من طرحه في دور العرض العالمية والأمريكية، واقترب من تحقيق رقم قياسي في انطلاقة عرضه. 

 

حققق فيلم Wonka حول العالم حوالي 152 مليون دولار، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي رقما ضعيفا بلغ حوالي 40 مليون دولار منذ بداية عرضه نهاية الأسبوع الماضي. 

 

بلغت ميزانية فيلم Wonka 125 مليون دولار، وهو رقم كبير مقارنة بالإنتاجات السينمائية مؤخرا، إلى جانب أموال الحملة التسويقية التي يتصدرها بطل الفيلم تيموثي شالاميه وتستمر لمدة شهر. 

 

تدور أحداث فيلم Wonka حول أحلام الشاب ويلي ونكا الفقير، الذي يتمنى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بصناعة الشوكولاتة، ويديرها مجموعة من التجار الجشعين. 

 

ويعد Wonka هو إعادة إصدار لفيلم جوني ديب الشهير Charlie and the Chocolate Factory  الذي صدر عام 2005، ولكن ظهرت فيه الشخصية الرئيسية بعد تحقيق النجاح والتقدم من العمر. 

 

يشارك في بطولة فيلم Wonka إلى جانب تيموثي شالاميه، كل من هيو جرانت، وسالي هوكينز، ومات لوكاس، وروان أتكينسون، وأوليفيا كولمان، وغيرهم. 

Wonka الإنتاجات السينمائية البوكس اوفيس بوكس اوفيس صناعة الشوكولاتة فيلم جونى ديب

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