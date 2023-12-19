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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأولمبية تهنئ سبورتنج بالحصول على لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة أحمد حسن وجميع أعضاء النادي بعد تحقيق فريق كرة السلة للسيدات لقب بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري التي أقيمت على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية
ونجح فريق سيدات سبورتنج في تحقيق لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الميناء الكيني بنتيجة 103-59 بعد أداء مميز طوال البطولة وتحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية واستمرار رفع راية مصر عالية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

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الأولمبية تهنئ سبورتنج بالحصول على لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات

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