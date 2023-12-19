الخميس.. بيت السحيمي يستضيف حفلا غنائيا لفرقة "حبايبنا"

يُقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي - بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء بعد غد /الخميس/ حفلا غنائيا لفرقة (حبايبنا).



تتميز الفرقة بالتنوع في الأداء الغنائي حيث تقدم مونولوجات إسماعيل يس ومحمود شكوكو وآخرين، كما تقدم أغاني العشرينات منها أغاني صالح عبد الحي ورتيبه أحمد في شكل اسكتش غنائي كوميدي، بالإضافة إلى الأغاني الطربية المصرية لـ : سيد درويش، زكريا أحمد، سيد مكاوي، وفيروز والأغاني التي لحنها الشيخ إمام عيسى وكتب معظمها الشاعر أحمد فؤاد نجم.



الفرقة تتكون من سبعة أفراد تأسست عام 2002 شاركوا في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية الدولية والعربية والمصرية منها: حفلين بـ بيروت في مسرح المدينة، مهرجان بيت ثقافات العالم ببرلين، مهرجان الفوانيس المسرحي والحنونة بالأردن، دار الأوبرا المصرية ومسرح الهناجر، كما قدمت بعض العروض لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).