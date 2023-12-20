تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد الإسرائيلي.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الهدنة مفيدة بشكل أو بآخر لأن الفلسطينيين أنهكوا إنهاكا كاملا، وبخاصة الأطفال والكبار، كما أن هجمات الحوثيين سهلت الهدنة، لأنها بدأت تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بضرر شديد.

وأضاف عادل حمودة في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل كانت قد قررت رفع ضريبة على السيارات وبخاصة السيارات الكهربائية 3 مرات، وكان ذلك في مطلع العام المقبل، وعندما تأخرت السفينة التي تحمل السيارات، فإن سعرها ارتفع.

وتابع الكاتب الصحفي: "الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يتأثر، فنحن نتحدث عن 51 مليار دولار على الأقل خسائر الـ70، كما بدأ الحوثيون في إثارة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة في الملاحة حتى اللحظة، ولكن بعض الشركات مثل إيفرجرين قررت عدم حمل بضائع إسرائيلية حتى تمر، وقررت شركات أخرى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح.

وواصل: "جيك سوليفان ولويد أوستن يزوران المنطقة للتعامل مع ملف الحوثيين وليس إسرائيل، فهناك تقدير موقف إسرائيلي بخصوص عمليات الحوثيين باستمرار عن طريق وسطاء ومسؤولين وضباط اتصال، وبالتالي، فإن قضية الحوثيين هي الأهم، وكان من المقرر عمل تحالف دولي مكون من 53 دولة، لكنه انتهى إلى 10 دول، والتدخل الأمريكي الذي اتخذ اسما هو حارس الازدهار قد يعقد الموقف".