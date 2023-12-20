عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد الإسرائيلي.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الهدنة مفيدة بشكل أو بآخر لأن الفلسطينيين أنهكوا إنهاكا كاملا، وبخاصة الأطفال والكبار، كما أن هجمات الحوثيين سهلت الهدنة، لأنها بدأت تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بضرر شديد.

 

أكثر من غزة 20 مرة..أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هذه الكارثة

محلل سياسي: أتوقع هدنة إنسانية في غزة وستتضمن تبادل الأسرى|فيديو

وأضاف عادل حمودة في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل كانت قد قررت رفع ضريبة على السيارات وبخاصة السيارات الكهربائية 3 مرات، وكان ذلك في مطلع العام المقبل، وعندما تأخرت السفينة التي تحمل السيارات، فإن سعرها ارتفع.

 

وتابع الكاتب الصحفي: "الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يتأثر، فنحن نتحدث عن 51 مليار دولار على الأقل خسائر الـ70، كما بدأ الحوثيون في إثارة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة في الملاحة حتى اللحظة، ولكن بعض الشركات مثل إيفرجرين قررت عدم حمل بضائع إسرائيلية حتى تمر، وقررت شركات أخرى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح. 

 

وواصل: "جيك سوليفان ولويد أوستن يزوران المنطقة للتعامل مع ملف الحوثيين وليس إسرائيل، فهناك تقدير موقف إسرائيلي بخصوص عمليات الحوثيين باستمرار عن طريق وسطاء ومسؤولين وضباط اتصال، وبالتالي، فإن قضية الحوثيين هي الأهم، وكان من المقرر عمل تحالف دولي مكون من 53 دولة، لكنه انتهى إلى 10 دول، والتدخل الأمريكي الذي اتخذ اسما هو حارس الازدهار قد يعقد الموقف".

حمودة عادل حمودة غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

ترشيحاتنا

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

الشناوي: الأهلي يحتاج لـ"ماكينة أهداف".. واللاعب المصري يعيبه توقيت اتخاذ القرار

وزارة العمل تعلن وظائف برواتب 7500 جنيه

بايدن يدعو إسرائيل إلى التفرقة بين حماس والمدنيين الفلسطينيين

3 ألقاب| مانشستر سيتي وجوارديولا وهالاند يحصدون جوائز الـ BBC

الاحتلال يقتحم مناطق في طوباس والخليل ونابلس بالضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

يغير تأثيرها.. تحذير خطير: اليانسون يتفاعل مع أدوية شائعة

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

«الكرف» صاحب الصوت الرخيم.. لماذا ضرب محيي الدين عبدالمحسن «المخرج» علقة ساخنة نقلته إلى المستشفى؟

فيديو

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ