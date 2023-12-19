CNN تكشف تفاصيل عثور الجيش الإسرائيلي على 1500 نفق تحت غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه عثر على حوالي 1500 من فتحات الأنفاق والممرات تحت الأرض في قطاع غزة منذ بدء عمليته العسكرية عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن فتحات الأنفاق التابعة لحركة حماس، ويقع الكثير منها في مناطق مدنية وداخل مباني مدنية.

وأضاف جيش الاحتلال: "بعد تحديد مئات الأنفاق وتدمير العديد منها باستخدام تقنيات مختلفة، تقوم وحدة القوات الخاصة "شلداج" بأنشطة عملياتية ضمن شبكة الأنفاق الجوفية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف أكبر نفق لـ حماس في غزة، ويمتد بطول 4 كيلومترات.

وأضاف إن النفق، الذي تم تأمينه قبل بضعة أسابيع ولكن تم الكشف عنه للجمهور يوم الأحد، كان واسعا بما يكفي لقيادة مركبة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترا تحت الأرض ومجهز بأنظمة الكهرباء والتهوية والاتصالات.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن المعبر لا يعبر إلى داخل إسرائيل، لكنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيرز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين إسرائيل وغزة.

وفي عام 2021، قالت حماس أنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر تحت غزة.