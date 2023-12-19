قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل كبدة بانية بالردة..

مقادير كبدة بانية بالردة :

ربع كيلو كبدة شرائح.

ردة.

نصف كوب ماء بصل.

عصير ليمون.

ثوم.

ملح و فلفل.

كزبرة ناشفة وكمون.

ثوم وبصل بودر.

شطة (حسب الرغبة).

طريقة عمل الكبدة البانية :

نحضر إناء ونضع به (ماء البصل وثوم وملح وفلفل وكزبرة وكمون وثوم وبصل بودر وعصير ليمون) ثم نضع الكبدة.

ثم نترك الكبدة فى التتبيلة حوالى نصف ساعة.

ثم نحضر طبق و نضع به ردة و نضع الكبدة ونغطيها تماماً بالردة.

ثم نتركها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم نسخن طاسة بها القليل من الزيت.

ثم نضع الكبدة فى الطاسة حتى تمام التسوية.