قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل كبدة بانية بالردة..
مقادير كبدة بانية بالردة :
ربع كيلو كبدة شرائح.
ردة.
نصف كوب ماء بصل.
عصير ليمون.
ثوم.
ملح و فلفل.
كزبرة ناشفة وكمون.
ثوم وبصل بودر.
شطة (حسب الرغبة).
طريقة عمل الكبدة البانية :
نحضر إناء ونضع به (ماء البصل وثوم وملح وفلفل وكزبرة وكمون وثوم وبصل بودر وعصير ليمون) ثم نضع الكبدة.
ثم نترك الكبدة فى التتبيلة حوالى نصف ساعة.
ثم نحضر طبق و نضع به ردة و نضع الكبدة ونغطيها تماماً بالردة.
ثم نتركها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى.
ثم نسخن طاسة بها القليل من الزيت.
ثم نضع الكبدة فى الطاسة حتى تمام التسوية.