أخبار التعليم |قرار جديد بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.. البحوث الفلكية: الشتاء يستمر 88 يوماً و23 ساعة و39 دقيقة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أماكن وأرقام جلوس امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، أماكن وأرقام جلوس امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024

• شعبة الدراسة باللغة العربية.

• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.

على الرابط التالى

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استاذ جامعي: السيسي وضع التعليم أحد أولويات التنمية وتطوير المناهج أبرز التحديات

بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية ولاية جديدة لمدة 6 سنوات ، يعد تطوير منظومة التعليم واحدة من الأولويات الرئيسية لتقدم الدول.

جامعة حلوان تطلق ندوات توعوية عن مبادرة حياة كريمة بالكليات.. وقنديل: تسهم في صقل انتماء الشباب لبلدهم

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع .

ساعات ويبدأ ..البحوث الفلكية: الشتاء يستمر 88 يوماً و23 ساعة و39 دقيقة

ساعات قليلة وتدخل مصر فصل الشتاء فلكيا، وقد يظن البعض أن فصل الشتاء قد بدأ بالفعل خاصة مع الشعور في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا ليس حقيقيا، فنحن كنا نعيش في فصل الخريف، ولكن الشتاء يبدأ من يوم الجمعة.

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على المتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

ضوابط لتوزيعهم|قرار جديد من التعليم بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بتسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم - السنة الأولى ، فكافة الإجراءات الخاصة بها تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية .

جامعة الوادي الجديد تشارك فى ختام فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود

اناب الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجدي، الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حضور ختام فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بمحافظة الوادى الجديد وذلك بحضور اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

عقد ورش عمل توضيحية للمكتب الثقافي للسفارة الأمريكية في جامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء وفداً ممثلاً عن المكتب الثقافي، التابع لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار زيارتهم العلمية للجامعة؛ بهدف عقد عدد من ورش العمل التوضيحية؛ للمنح، وفرص التبادل العلمي، المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، بمختلف كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.