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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحفي إسرائيلي: كان علينا قـ تل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب..فيديو

الصحفي الإسرائيلي
الصحفي الإسرائيلي تسفي يحزقيلي

صرح الصحفي والمحلل الإسرائيلي، في القناة 13 العبرية، تسفي يحزقيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه كان على جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وقال الصحفي الإسرائيلي المتطرف في مقابلة على القناة العبرية: كان على الجيش الإسرائيلي توجيه ضربة قاسمة وقتل 100 ألف شخص، وبعدها نذهب لوقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى".

 

https://x.com/qudsn/status/1737199076678979865?s=20

 

وفي أخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 19.667 شهيدًا، وإصابة 52.586 آخرين بجراح مختلفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة، حيث وصل للمستشفيات 214 شهيد و 300 اصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

وأضاف أن  قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ اعدامات وإبادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها ودمرت المستشفيات واخرجتها عن الخدمة بهدف تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية.

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