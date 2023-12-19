اليونيفيل تكشف عن اتصالات مع إسرائيل ولبنان للحد من الصراع على الحدود

قالت نائبة المتحدث باسم اليونيفيل، اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات جارية مع الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان على جانبي الخط الأزرق لمنع توسع دائرة الصراع.

وأضافت المتحدثة، أن اليونيفيل تحث حزب الله في لبنان وإسرائيل على ضبط النفس ونطالب كل الجهات بالتوقف عن إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه نائبة بموجب القرار من منظمة الأمم المتحدة رقم 1701، فإن تواصل اليونيفيل يقتصر على السلطات اللبنانية والإسرائيلية حصرا.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني إستهداف ‏عناصره عند الساعة ‌‌‏11:05 من ظهر‎ ‌‏اليوم ‏الثلاثاء، موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيرا الي انه تم تحقيق إصابات مؤكدة.‏

وقال حزب الله في بيانه : هذا الهجوم جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة

وكانت قوات الاحتلال قصفت بمدفعيتها أطراف بلدة رميش جنوب لبنان.