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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فيوتشر : مباراة إتحاد العاصمة تنافسية بين الفريقين

صدى البلد

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر  أهمية مواجهة الغد أمام إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري غداً الأربعاء على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة تنافسية بين الفريقين، نركز في كل مباراة على حدى، فريق اتحاد العاصمة يمتلك أدوات جيدة ولديهم خط هجومي جيد، استعدينا جيدا لتلك المواجهة.

وأردف: واثق في فريقي وهدفنا انتزاع الثلاثة نقاط.

وأكد أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن مهمة الجهاز إيجاد حلول لكل تلك المواقف.

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