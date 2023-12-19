نشأت الديهي: مهاجمًا الإخواني جمال سلطان: الشعب المصري اعطى الإخوان درسا قويا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موقع يورو نيوز تحدث عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ ولايته الثالثة بشعبية منخفضة، متسائلاً: "والـ40 مليون مصري اللي انتخبوه دول ايه؟، شايفين التدليس".

نشأت الديهي يفتح النار على الإخواني جمال سلطان

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن موقع يورو نيوز كان مملوكًا لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ولا يعلم استمرار مليكته لهذا الموقع حتى الآن أم لا، معقبًا : "عشان الموقع بيصدر باللغة الإنجليزية، فكرينا هنخاف منه".

وأضاف أن الإخواني جمال سلطان الإخوان قام بالاستناد إلى يورو نيوز والحديث على انخفاض شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أعطى كل هؤلاء درسًا حكيمًا قويًا.