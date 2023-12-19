محمد سلماوي:انتخابات 2024 لا تقل عن الاستحقاق الانتخابي في 2014

أكد الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، أن الانتخابات الرئاسية 2024 من أهم الانتخابات التي جرت خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الانتخابات التي تلت سقوط الإخوان كانت مهمة جدًا وهذا العرس الأنتخابي لا يقل أهمية عنه، لافتا إلى أن التهديدات التي تواجها الحدود الشرقية أكسبت الانتخابات الرئاسية أهمية بالغة.

وأشار "سلماوي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن الناخب لم يدلي بصوته فقط في اختيار الرئيس القادم، لكن اختياره كان محكوم بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الخطر الذي تواجه مصر كبير وهناك ضغوط من إسرائيل وقوى أخرى لتهجير الفلسطينيين والذي يمثل تهديد للأمن القومي المصري.

وأردف عضو مجلس امناء الحوار الوطني، أنه كان يمكن تأجيل الانتخابات بحجة التهديدات القادمة من حرب غزة، ولكن القيادة السياسية حرصت على إجرائها، مؤكدًا أن صوت المواطن له قيمة وتأثير وأهمية، كما طالب الحوار الوطني بأن تتم انتخابات تحت إشراف قضائي والدولة استجابت.