فقدت الإحساس والتحكم في عضلاتها.. تدهور الحالة الصحية لـ سيلين ديون

أعلنت شقيقة سيلين ديون لوسائل إعلام عالمية عن تطورات الحالة الصحية للنجمة بعد تعرضها إلى مرض نادر تسبب فى أزمة كبيرة بأعصابها وعضلاتها.





وأوضحت إن حالة النجمة تتدهور، وأنها فقدت الإحساس والتحكم فى عضلاتها، وهو الأمر الذى يؤكد تطور حالتها للأسوأ نتيجة المرض النادر الذى أصابها ولم يجد الأطباء علاجا له.





وأضافت "إن حالة شقيقتها فى تدهور مستمر، وإن جمهورها لن يتمكن من رؤيتها على المسرح مجددا، وأن سيلين طلبت منها أن تنتقل للعيش معها، حيث أصبح ظهرها منحنيا وتشعر بآلام باستمرار.





متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض.





يصيب التيبس أولا عضلات الجذع مع انقباضات، ما يؤدي إلى تشوهات وضعية، والألم المزمن، والإعاقة الحركية والظهر المنحني.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.