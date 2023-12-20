مينا الجاولي: فوز السيسي انحياز للجمهورية الجديدة

قدم مينا عماد الجاولي أمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال "عماد"، في تصريحات له، إن حصول الرئيس السيسي على الاغلبية المطلقة يؤكد انحياز الشعب للجمهورية الجديدة التي ارسى قواعدها الرئيس السنوات على مدار السنوات الماضية.

جذب المستثمرين وثباتً في سعر الصرف

وأشار إلى الدولة تواجه الكثير من التحديات ومن الناحية الجيوسياسية نري التحديات علي كافة حدود مصر ومن الناحية الاقتصادية تشهد البلاد فترة صعبة في التحديات الاقتصادية تحتم علي الحكومة القادمة استغلال كافة موارد الدولة الاستغلال الأمثل وجذب المستثمرين وثباتً في سعر الصرف والاستفادة من كافة ما تم إنجازه من بنية تحتية قوية والمشاريع التنموية في كافة ربوع البلاد الامر الذي يتطلب جهدا وتكاتف من الشعب خلف قيادته في الفترة المقبلة كما فعل الشعب المصري طول تاريخه.

وأعربت عن ثقته في قدرة الرئيس السيسي بمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولية المصريه