خبير بالشأن الإسرائيلي يكشف المستور عن الحالة النفسية داخل المجتمع اليهودي

كشف الدكتور احمد فؤاد أنور الخبير في الشأن الإسرائيلي ان الحالة النفسية السيئة في إسرائيل سوف يكون لها تأثير سلبي، حيث بدأت فكرة الهجرة العكسية تتبلور وتتضح.

الجانب الإسرائيلي يحاول لملمة الجراح ووقف النزيف

واكد أنور خلال مداخلة هاتفية مرئية عبر تطبيق سكايب للأعلامي محمد مصطفي شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة ان الجانب الإسرائيلي بدأ يؤكد بأن الخسائر بسيطة وأنها فترة مؤقتة، ولكن على العكس فإن لديه فصيل محاصر من ١٧ عاما لا يوجد لديه ميناء ولا يوجد لديه مثار، لافتا الى انه إذا تم فتح جبه هذا الفصيل سوف يكون الحال هو مهاجرة إسرائيل، موضحا ان الجانب الإسرائيلي يحاول " لملمة الجراح ووقف النزيف" او تقلبل الخسائر من خلال التأكيد على أن الخارج يكره.

يجب ان يكفوا عن احتلال أراضي الشعوب الأخري

وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الحل وهو: أن يكفوا عن احتلال أراضي شعوب أخري، فالحكومة الإسرائيلية تحاول نشر الزعزعة والرعب والقلق في قلوب الإسرائيليين لعدم مغادرتهم لها وذلك بنشر فكرة مرعبة لهم وهي خطورة زيارة ٨٠ دولة في العالم وهم يخشون ان يهاجروا إلى الأبد أو يغادروا بلا عودة.

وأضاف أحمد فؤاد انور ان بداخل إسرائيل زرائع للتهرب من أداء الخبرة العسكرية خاصة للاستدعاء للاحتياطي، وبالتالي هناك ضغط من الحكومة الإسرائيلية بمضاعفة الغرابات والمنشدات والتحذيرات الأخيرة لشعبها، مشيرا إلى أن هناك جانب اخر يزعموا قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن البنوك تلاحقهم ومطالبة البنوك لهم باقساط والتزامات.

التوتر والخوف والقلق والبطالة تصيب المجتمع الإسرائيلي

من جانبه اكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن المشهد برمته ينتابه حالة من التخبط والتوتر والقلق.