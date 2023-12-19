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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين عام "المحامين العرب" يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.


وقال بنعيسى؛ في برقية تهنئة اليوم؛ "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المحامين العرب بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة".
وأضاف أن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية؛ التي شهد على نزاهتها القاصي والداني؛ عبرت عن نبض الشارع المصري وإرادته الحرة لما شهدته من نسبة مشاركة كبيرة عكست وعي المواطن المصري بأهمية ممارسة حقه الانتخابي.


وأكد الأمين العام أن فوز الرئيس السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري جاء نتيجة للمشروعات الوطنية العملاقة والإنجازات التي شهدتها مصر على كافة الأصعدة خلال السنوات الأخيرة والتي كانت خير دليل على نعمة الأمن والأمان والاستقرار الداخلي في مصر إبان تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم ونجاحه في القضاء على الإرهاب الأسود.


وأشار إلى أهمية دور مصر؛ تحت قيادة الرئيس السيسي؛ في دعم القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب الأولى وتصديها للمخطط الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يشهد عدوانا وحشيا وحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي تهدف لتصفية قضية الشعب الفلسطيني الصامد الأبي.


وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب؛ في ختام برقيته، عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والسداد للرئيس عبدالفتاح السيسي والمزيد من التقدم والازدهار والرقي لشعب مصر العظيم.

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