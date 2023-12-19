لميس الحديدي تشيد بلقاء الرئيس مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية |فيديو

أشادت الاعلامية لميس الحديدي بـ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمن شاركوا في الانتخابات الرئاسية من المرشحين وجرى حوار مهم معهم وهم رؤساء أحزاب وهي بمثابة بادرة طيبة لفتح المجال السياسي والتواصل بين الرؤى المختلفة .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية



تابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" لقاء مهم ونتمنى أن تستمر هذه اللقاءات سواء مع أحزاب الموالاة أو المعارضة بالاخص المعارضة وذلك بين الرئيس ورؤساء الاحزاب عشان يبقى في نقاش حول الرؤى السياسية المختلفة

و استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

