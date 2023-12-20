ميدو يحدد شرطا للزمالك لحصد لقب الكونفدرالية

شدد الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أن فريق الزمالك قادر على حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في النسخة الحالية، بشرط عدم الاستهانة بأي منافسة في البطولة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أن فريق الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين.

وأوضح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بطولة الكونفيدرالية تعتبر تحدي كبير لجميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل مصالحة الجماهير.

ويلتقي الزمالك أمام فريق ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة.