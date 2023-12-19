وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الطائرة للناشئين بالفوز ببطولة إفريقيا

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا، والتغلب علي ليبيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أشواط نظيفة.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.



وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.