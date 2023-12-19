وزير الرياضة يهنئ سبورتنج على تتويجه ببطولة إفريقيا لكرة السلةللسيدات

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادي سبورتنج، بعد تتويجه بطلاً لبطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات للعام الثاني علي التوالي بعد تحقيق الفوز علي فريق KPA الكيني في المباراة النهائية.



واكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.



وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.