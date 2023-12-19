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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: الولايات المتحدة لم تتخذ قرارها للتصويت على مشروع مجلس الأمن بشأن غزة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قال مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة CNN، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ما زالت تراجع نص مشروع القرار بشأن غزة الذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار رقم 2334 حوالي الساعة الخامسة مساء، بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء.

ومن جانبها، قالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن القرار الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.

وهذا يضفي أهمية على تصويت يوم الثلاثاء، فإذا سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار، فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة لـ إسرائيل حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة.

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