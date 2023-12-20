أول تعليق لـ ميدو بشأن اعتذار الأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن بطولة كأس الرابطة تعتبر فرصة للعديد من المدربين في التوقفات الدولية من أجل الاستعداد بشكل جيد.

وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أن هناك عدم جدية في تنظيم بطولة كأس الرابطة.

وأضاف ميدو، أن يجب على المسؤولين داخل رابطة الأندية تعديل اللوائح داخل البطولة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وتابع: ليس من المعقول أن يعتذر النادي الأهلي عن المشاركة في المسابقة بالموسم الماضي ولم يتم تعديلها في الموسم الحالي".

وكان النادي الأهلي قد أعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة المزمع انطلاقها خلال فترة التوقف الدولية.