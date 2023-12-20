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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن كهربا بمباراة المركزين الثالث والرابع

صدى البلد

قال محمود شوقي الناقد الرياضي، أن بعثة النادي الأهلي في السعودية لا تزال تعيش حالة من الصدمة بعد السقوط أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر عقد جلسة مع اللاعبين ولكنها ليست فنية وكانت نفسية، وطالب خلالها بنسيان الهزيمة والتركيز على تحقيق الميدالية البرونزية، وقدم إليهم الشكر على جهدهم المبذول خلال المباراة الأخيرة".

وأضاف محمود شوقي: "أحمد نبيل كوكا خضع لبعض التدريبات الاستشفائية وسيكون جاهز بنسبة كبيرة للتواجد في مباراة المركزين الثالث والرابع".

واستطرد: "محمود الخطيب شكر اللاعبين على الجهد المبذول وأكد لهم أن قدر الأهلي هو البحث عن الفوز فقط، وطالب اللاعبين بتحقيق الميدالية البرونزية".

وأوضح: "محمود كهربا لاعب الفريق لم يحصل على أي إنذارات خلال مباراة فلومينينسي البرازيلي، وسوف يكون متواجد في المباراة المقبلة ولا أي صحة لإيقافه، ومحمد عبدالمنعم هو اللاعب الوحيد الذي حصل على البطاقة الصفراء من الفريق".

واختتم محمود شوقي: "هناك حالة ضغط  نفسي وبدني شديدة على اللاعبين، وبالتالي منح كولر اللاعبين راحة من تدريبات الغد، حتى لا يتعرضوا للإجهاد أو الإصابات".

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