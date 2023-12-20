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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: الأهلي لن يوافق على رحيل محمد الشناوي في يناير.. تفاصيل

الشناوي
الشناوي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن هناك اهتمامًا سعوديًا بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع “هشام” خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اهتمام ولكنه لم يرتق للمستوى الرسمي، والأهلي لن يوافق على التفريط في خدمات الشناوي، في الميركاتو الشتوي حال وصول عرض رسمي".

وأضاف أمير هشام: "جلسة الشناوي مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لم يتم التحدث فيها عن عروض اللاعب".

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