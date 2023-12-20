بعد تعرّض 4 لاعبين لإصابات خطيرة|حسين السيد يعلق على حكم مباراة الزمالك وفيوتشر

أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك 4 لاعبين من فريق 2005، تعرضوا لإصابات خطيرة خلال مباراة فيوتشر، والأمور كانت تسير بشكل طبيعي دون أي خناقة أو اشتباك.

وتابع “السيد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "هناك ثنائي تعرضا لبلع اللسان وآخر ارتجاج في المخ ولاعب تعرض للإصابة بشرخ في الركبة والحصول على 20 غرزة".

وأضاف حسين السيد: "حكم المباراة إسلام القماش لم يخرج أي بطاقة للمنافس، وسوف نقدّم تقارير طبية وإن كنت أشك في الحصول على حقوقنا، والكرة في مصر أصبحت عشوائية وغير احترافية".

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "هل دي لعبة؟ لاعبون يتعرضون لإصابات خطيرة وأتمنى أن يكون هناك موقف من اتحاد الكرة وإن كنت أشك".

واختتم: "ثنائي الارتجاج في المخ وبلع لسانهم يتواجدون تحت الملاحظة حتى الآن، أما من تعرض للإصابة في الركبة وصاحب 20 غرزة خرجوا من المستشفى".