هيئة الدواء المصرية توجّه نصائح للمواطنين بشأن «الضغط العصبي» وطرق الوقاية منه

في إطار منشوراتها الدورية، نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة عن الضغط العصبي وتعريفه وطرق الوقاية منه .

وقالت هيئة الدواء إن التعرف على سبب الضغط العصبي الذي يمر به الفرد هو الخطوة الأولى في التعامل مع المشكلة بطريقة سليمة؛ لذلك يجب مراجعة التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبي؛ وذلك لتفهم طبيعة الموقف والمشاعر.

وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والتي تتمثل في التالي :-