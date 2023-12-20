هيئة الدواء المصرية توجّه نصائح للمواطنين بشأن «الضغط العصبي» وطرق الوقاية منه

في إطار منشوراتها الدورية، نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة عن الضغط العصبي وتعريفه وطرق الوقاية منه .
وقالت هيئة الدواء إن التعرف على سبب الضغط العصبي الذي يمر به الفرد هو الخطوة الأولى في التعامل مع المشكلة بطريقة سليمة؛ لذلك يجب مراجعة التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبي؛ وذلك لتفهم طبيعة الموقف والمشاعر.
وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والتي تتمثل في التالي :-
- قلل حجم الضغوطات المحيطة بك عن طريق تجنب الضغوطات غير الضرورية.
- اعرف حدود إمكانياتك ولا تقبل بمهام أكبر من طاقتك وقدرتك على التحمل، وابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك ضغطًا عصبيًا.
- تفحص جدولك بعناية، وصنّف المهام إلى مهام عاجلة وأخرى غير عاجلة؛ لتتمكن من ترتيب يومك على النحو الصحيح، وتذكر أنه قد لا يمكنك القيام بكل شيء في آن واحد.