الغرب يكيل بمكيالين.. المسلماني: أي دم في العالم كله له قدسيته

قال الإعلامي أحمد المسلماني من خلال برنامجه الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، إن غزة بين الكارثة والبطولة، فقد عاشت غزة على مدار اسابيع كثيرة حرب عدوانية همجية على الشعب الفلسطيني في غزة، لافتا الى ان الجميع يشهد حجم الكارثة في غزة من الالف الشهداء الالف الجرحي والمصابين، من منازل مدمرة والبينة الأساسية المنتهية من مدارس ومستشفيات وجامعات.

الغرب يكيل بمكيالين

واكد المسلماني، أنه مقارنه الوضع بين حرب غزة وحرب اوكرانيا فقد يتضح ويتأكد ان الغرب دائما يكيل بمكيالين، فالغرب دائم القول بأن ما حدث في اوكرانيا احتلال وغزو، فينبغي ان يطبق هذا على غزة أيضا فدائما الغرب يكيلوا بمعيارين، وايضا يزعم الغرب ان أوكرانيا تعرضت لابادة جماعية ولكن في غزة لا يقولوا ذلك



وأوضح أحمد المسلماني أنه في خلال ٤٥ يوم فقط من الحرب على غزة وصل عدد الشهداء ١٥ ألف اي ما يعادل ١ على ٢٠٠ من الشعب الفلسطيني في غزة فهذه نسبة كبيرة جدا، ولكن عدد القتلي من المدنيين في اوكرانيا في ٥٠٠ يوم ١٠ الالف أوكراني فقط.



وأردف المسلماني: أي دم في العالم كله له قدسيته ولا ينبغي إراقة الدماء في اي مكان العالم، فالدم يجب ان تكون له حرمه.