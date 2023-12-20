نابولي يُودّع كأس إيطاليا بهزيمة تاريخية أمام فروسينوني |فيديو

تأهل فروسينوني لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه الكبير والمفاجئ على مضيفه نابولي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب دييجو ارماندو مارادونا في إطار دور الـ16 من الكأس.

وسجّل رباعية فروسينوني كل من إينزو بارينيكيا في الدقيقة 65 وجيوسيبي كاسو بالدقيقة 70 وعبدو هروي في الدقيقة 90 ووليد شديرة في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

ولحق فروسينوني في الدور ربع النهائي بكل من لاتسيو وفيورنتينا، ويستكمل دور الـ16 بمواجهة إنتر ميلان مع بولونيا اليوم، وميلان مع كالياري يوم 2 يناير، واتالانتا أمام ساسولو وروما مع كريمونيزي يوم 3 يناير، ويختتم دور الـ16 بمواجهة يوفنتوس أمام ساليرنيتانا يوم 4 يناير.