محلل كروي: كولر أخطأ في إشراك أكرم توفيق أمام فلومينينسي.. ويجب تجهيز طاهر

أكد المحلل الكروي أحمد عباس، أن مشاركة أكرم توفيق في تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي كان قرارا خاطئا من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن المدرب بدأ يتبع سياسة الحب والكره ويأخذ مواقف ضد اللاعبين عكس الموسم الماضي الذي كان يتبع العدالة مع كل الفريق.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "الأهلي كان في حاجة لوجود اليو ديانج امام فلومينينسي، واستبعاده قد يكون ليس له علاقة بكرة القدم، لذلك أرى أن كولر قراره خاطئ بعدم مشاركته، والمدرب كان يساند مروان عطية في ظل ابتعاده عن مستواه، وظل يشركه في المباريات حتى استعاد جزءا كبيرا من المستوى المعهود، وهناك علامة استفهام على قرار كولر".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر من الممكن تجهيزه للعب في مركز المهاجم الصريح، ورغم مشاركته في وقت قليل أمام فلومينينسي، لكنه كان له تأثير فني جيد، وحاول واجتهد كثيرا كما أنه لا يهاب من المشاركة في المباريات الكبيرة، ولذلك يتم تجهيزه".

وأكمل: "لابد من التأمين الدفاعي بشكل جيد امام اوروا الياباني وعدم الاندفاع الهجومي واحترام الخصم ضروري من أجل التغلب عليه، لو شعر لاعبو الأهلي بقدرتهم على الفوز بالميدالية البرونزية فسوف يخسر الأهلي اللقاء".