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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يطمئن على ملف التجديد وطلبات كولر الشتوية.. وتطورات بشأن عمر كمال

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حرص على عقد العديد من الاجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية، لحسم العديد من الملفات الشائكة خاصة أنه سيغادر الى فرنسا مع بداية العام الجديد لاستكمال رحلته العلاجية.

 

وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "اطمأن محمود الخطيب على الموقف الخاص بتجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى من أمير توفيق مدير التعاقدات، وهم عمرو السولية ومحمد هانى وعلى معلول. وأكد أمير توفيق خلال الجلسة، أن المفاوضات مع محمد هانى وصلت إلى خط النهاية، ويتبقى فقط توقيع العقود، كما سيتم تقديم عرض إلى على معلول بعد بطولة كأس العالم للأندية بتجديد تعاقده لمدة موسم".

 

وأضاف: مارسيل كولر طالب بفرصة جديدة لحسم موقف الفرنسى أنتونى موديست، وتحدث محمود الخطيب مع كولر عن موقفه من ضم مهاجم جديد فى يناير ولكن كولر طلب فرصة جديدة لموديست فى ظل المجهود الذى يقوم به المهاجم ولكن فى رؤيته الحظ يعانده".

 

وتابع: "شهدت الساعات الماضية تكثيف المفاوضات من قبل المهندس عدلى القيعى رئيس مجلس إدارة شركة الكرة مع نظيره بفيوتشر، بعد علمهم بالجلسة التى عقدها كمال عبدالواحد والد اللاعب مع أحد مسئولى القلعة البيضاء وعرض الأهلى زيادة المقابل المادى من 5 إلى 8 ملايين جنيه، بجانب إعارة خالد عبدالفتاح لمدة موسم ونصف".

 

وأشار إلى أن هناك تواصل من جانب مسئولو الأهلي مع وكيل التونسي هشام بكار الظهير الأيسر لفريق الاتحاد المنستيري التونسي من أجل الإتفاق علي ضم اللاعب في الصيف المقبل بدلا من الميركاتو الشتوي القادم.

 

وأكد أن إدارة الأهلي تتواصل مع وكيل  هشام بكار لاقناعه بالإنتظار لنهاية الموسم الجاري وضمه في ظل صعوبة التعاقد معه في يناير المقبل.

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