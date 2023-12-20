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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يرفض عرض تركي لـ رمضان صبحي.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن رمضان صبحي تلقى عرضا من تركيا لكن العرض قوبل بالرفض من إدارة بيراميدز، وسوف يستمر مع النادي لنهاية الموسم الجاري.

 

وكشف أن إدارة الزمالك تسعى لاستقطاب بعض الصفقات الجديدة في شهر يناير، حيث رشح وكلاء اللاعبين مروان حمدي وأحمد بيكهام ومحمد شكري.

 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إدارة الكرة بالزمالك تعاونت مع وكيل إمام عاشور في الفترة الأخيرة وسط المفاوضات مع بعض اللاعبين وهو وكيل مروان حمدي وبيكهام وشكري، وتم تبرير هذا الموقف بأنه المسؤول عن أفضل اللاعبين في مصر، والتعاون معه ضروري لضم صفقات سوبر".

 

وأضاف أن مروان حمدي عاد للمشاركة في تدريبات المصري الجماعية خوفا من قيام اللاعب بتقديم شكوى ضد النادي حال تدريبه بشكل منفرد، لكن قرار بيعه لا رجعة فيه من جانب ادارة النادي.

 

 

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