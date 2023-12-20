حسن مصطفى: الأهلي هزم نفسه أمام فلومينينسي.. وكولر يتحمل المسئولية

علَقَ حسن مصطفى نجم النادي الأهلي السابق على هزيمة القلعة الحمراء بثنائية نظيفة مساء أمس الأول الإثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كـأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، وتستمر حتى الجمعة المقبل 22 ديسمبر.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية “TeN” :

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل مسؤولية خسارة المارد الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي، نظرًا للأخطاء التي ارتكبها في التشكيل، وعلى رأسها عدم البدء بالمالي أليو ديانج في وسط الملعب".

وأضاف: "لاعبو الأهلي أهدروا العديد من الفرص السهلة على مرمى فابيو حارس مرمى فلومينينسي، خاصًة فرصة محمود عبد المنعم كهربا، كما أن الأداء كان جيدًا في الشوط الأول، ونجح مدافعو الأحمر في إغلاق مفاتيح لعب فلومينينسي وعلى رأسهم كينو ".