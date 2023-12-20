الزمالك: النادي لم يتلق عرضًا رسميًا بشأن رحيل زيزو

حسَمَ حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل المُثار حول إمكانية انتقال أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض إلى الشباب السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

" الزمالك لم يتلق عرضًا رسميًا حتى الآن بشأن رحيل أحمد سيد زيزو إلى نادي الشباب السعودي، وكل ما يتم تداوله "كلام شفهي فقط"، وفي حال وصول عرض رسمي سيعقد مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب اجتماعًا لحسم الأمر".

وتطرقَ حسين السيد للحديث عن أزمة إيقاف القيد، قائلًأ: " اقتربنا من حل أزمة إيقاف القيد الخاصة بالغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض، وسيتم حل الأزمة قبل منتصف يناير".