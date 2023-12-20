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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار نهائي في الزمالك بشأن تغيير الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال

صدى البلد

علَقَ حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، على الأنباء التي تتردد بشأن تفكير مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في استقدام مدرب أجنبي في الفترة القادمة.

 

وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

 

" لا توجد نية لدى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تغيير الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، والمدرب مستمر مع الأبيض لنهاية الموسم، ولا صحة لما يتردد حول تفكير المجلس في جلب مدرب أجنبي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في فترة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار بيناير المقبل".

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قرار نهائي في الزمالك بشأن تغيير الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال

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