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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج: إصابة «كريم» لم تؤثر علينا.. وسعيد برفع علم مصر ببطولة العالم للاسكواش

علي فرج لاعب أندية
علي فرج لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للاسكواش

قال علي فرج، لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للاسكواش، إنه فخور بالتتويج بلقب بطولة العالم للفرق للإسكواش والتي أقيمت في نيوزيلندا.

 

وقال علي فرج في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمذاع عبر فضائية "المحور":  سعيد برفع علم مصر في بطولة العالم وتحقيق اللقب".

 

وتابع: "تعثر كريم واستدعاء يوسف لم يسبب لنا أي مشاكل، لأننا نثق في الجميع، وكان هناك معسكر مكثف مع كابتن هشام العطار، وكان يسعى لتجهيزنا بالكامل (6 لاعبين) مصطفى عسل، مازن هشام، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف سليمان".

 

وتابع علي: "كابتن هشام العطار لم يعلن عن اللاعبين المشاركين إلا في آخر لحظة حتى يكون الجميع على أتم استعداد، وكانت المشاركة طبقًا للتصنيف، ولكن تعرض كريم لإصابة قوية بقطع في السمانة لذلك شارك يوسف بدلًا منه".

 

وأضاف يوسف سليمان، لاعب منتخب مصر: "أرتدي ميدالية بطل العالم، والموضوع مختلف بالنسبة لي، لم أكن مرشحًا للتواجد  في بطولة هونج كونج، ولكن بعد إصابة كريم شاركت بديلًا في آخر اللحظات في بطولة هونج كونج، وجدت نفسي أردد النشيد الوطني، خاصًة في المباراة النهائية، واكتسبت خبرة كبيرة، كان شيئًا مشرفًا جدًا".

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