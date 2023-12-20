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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج يكشف كواليس مواجهة الشوربجي في بطولة العالم للاسكواش

علي فرج لاعب أندية
علي فرج لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للاسكواش

كشف علي فرج لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للاسكواش كواليس تتوج الفراعنة بلقب بطولة العالم للفرق للاسكواش والتي أقيمت في نيوزيلندا.

 

وقال علي فرج في تصريحات عبر برنامج"الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمذاع عبر فضائية "المحور":  سعداء بالتتويج ورفع علم مصر في بطولة العالم".

 

وتابع علي فرج: "المنتخبات غير الأندية، أنت لا تلعب بشكل فردي، فأنت تلعب من أجل منتخب مصر".

 

وأضاف: "بطولات العالم مختلفة تمامًا، ولكن تلك البطولة كانت مختلفة بسبب تواجد محمد ومروان الشوربجي، فهم أصدقاء لنا والأن يمثلون دولة أخرى".

 

وأتم: "المباراة لم تكن سهلة بالنسبة لنا، ولهم أيضًا، ومصطفى عسل ساعدنا كثيرًا بالفوز في المباراة الأولى، ومطمئن على مستوى الاسكواش داخل مصر حتى 2028".

 

وأضاف علي فرج: " لا أعلم حجم الموارد المتاحة للدولة من أجل الاسكواش، والموارد المالية ليست كل شئ هناك موارد اهتمامية أيضًا".

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