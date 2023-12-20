وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون العسكري وتطورات المنطقة

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الأربعاء أنه ناقش مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو رؤية البلدين لأمن المنطقة واستقرارها.

وقال الأمير خالد في منشور على منصة “إكس" "استعرضت مع وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا وتعاوننا العسكري والدفاعي، ورؤيتنا المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف “كما بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ولفت إلى أنه شهد معه توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية.

ووصل الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له إلى باريس في زيارةٍ رسمية، بناءً على توجيه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.